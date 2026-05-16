Трамп заявил, что США не хотят воевать с Китаем из-за Тайваня
Он также призвал Тайбэй не стремиться к суверенитету.
США не намерены вступать в военное противостояние с Китаем из-за возможного провозглашения независимости Тайваня. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп в интервью Fox News.
Глава государства также отметил, что Вашингтон не поддерживает желание Тайбэя обрести суверенитет. Президент призвал обе стороны снизить напряженность по этой проблеме.
«Я не хочу, чтобы кто-то пошел по пути независимости. Вы знаете, что нам нужно будет преодолеть 9,5 тысяч миль, чтобы вести войну. Я не хочу этого. Я хотел бы чтобы Тайвань успокоился. Я хочу, чтобы Китай успокоился», - сказал он.
Трамп призвал Тайвань не надеяться на помощь Штатов. При этом он подчеркнул, что позиция Вашингтона по этой теме после переговоров с председателем КНР не изменилась.
Кроме того, президент оставил без ответа вопрос, связанный с поставками Тайбэю оружия на 14 миллиардов долларов. В прошлом году Конгресс одобрил пакет военной помощи, но в Белом доме не отреагировали на это решение.
Ранее Трамп совершил визит в Поднебесную, где провел переговоры с Си Цзиньпином. Стороны также обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Ближнем Востоке.
