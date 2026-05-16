Трамп заявил, что США не хотят воевать с Китаем из-за Тайваня

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 19 0

Он также призвал Тайбэй не стремиться к суверенитету.

Что Трамп думает независимости Тайваня и войне с Китаем

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Тайвань

США не намерены вступать в военное противостояние с Китаем из-за возможного провозглашения независимости Тайваня. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп в интервью Fox News.

Глава государства также отметил, что Вашингтон не поддерживает желание Тайбэя обрести суверенитет. Президент призвал обе стороны снизить напряженность по этой проблеме.

«Я не хочу, чтобы кто-то пошел по пути независимости. Вы знаете, что нам нужно будет преодолеть 9,5 тысяч миль, чтобы вести войну. Я не хочу этого. Я хотел бы чтобы Тайвань успокоился. Я хочу, чтобы Китай успокоился», - сказал он.

Трамп призвал Тайвань не надеяться на помощь Штатов. При этом он подчеркнул, что позиция Вашингтона по этой теме после переговоров с председателем КНР не изменилась.

Кроме того, президент оставил без ответа вопрос, связанный с поставками Тайбэю оружия на 14 миллиардов долларов. В прошлом году Конгресс одобрил пакет военной помощи, но в Белом доме не отреагировали на это решение.

Ранее Трамп совершил визит в Поднебесную, где провел переговоры с Си Цзиньпином. Стороны также обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Ближнем Востоке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Тайвань
20 мар
Сидела в соседней комнате: муж тайваньской актрисы завел роман с ее матерью
25 февр
Секс по расписанию: любовницу многодетного отца оштрафовали на 200 тысяч долларов
26 янв
Скалолаз на Тайване забрался на небоскреб высотой в 509 метров без страховки
13 янв
Разрыв отношений на полном ходу: женщина выпрыгнула из автомобиля без одежды
13 нояб
Позвал на свидание не ту: юношу до смерти замучили из-за любви к девушке бандита
16 окт
Сняла «пальчики»: жительница Тайваня использовала труп для получения займа
25 сент
Спасатели нашли шестилетнюю девочку в затопленном доме на Тайване
24 сент
Отдыхающих во Вьетнаме россиян предупредили о надвигающемся тайфуне «Рагаса»
24 сент
Тайфун «Рагаса» на востоке Тайваня унес жизни 14 человек
27 июл
Тайвань увеличил экспорт дронов почти на 750%
+16° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:14
Трамп заявил, что США не хотят воевать с Китаем из-за Тайваня
3:00
Целебная горечь: найден напиток для здоровья почек
2:47
С больничной койки на паркет: Лерчек заявилась на турнир по танго
2:33
Где в России пьют меньше всего: самые трезвые регионы
2:00
Верховный суд предложил смягчить наказание за покупку и хранение наркотиков
1:47
Кота со стрелой в черепе спасли волонтеры в Дагестане

Сейчас читают

Внук Молчанова не смог сдержать слез на прощании с дедушкой
Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде
Землю накрыла магнитная буря из-за дыры на Солнце
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео