Колпаков рассказал о поддержке молодежных программ в России

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 25 0

Именно молодое поколение будет формировать внешнеполитическую повестку в будущем.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Министерство иностранных дел России совместно с Россотрудничеством продолжает наращивать усилия по созданию новых возможностей для молодежи, поддерживая разнообразные программы и инициативы. Об этом 6 сентября сообщил начальник отдела международного спортивного и молодежного сотрудничества и туризма Департамента международного гуманитарного сотрудничества МИД РФ Константин Колпаков в ходе сессии «Диалог без границ: молодежные инициативы России и Китая», проходившей в рамках Молодежного форума «День будущего» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Что касается инструментов поддержки, конечно, их тоже количество растет со стороны Министерства иностранных дел и со стороны агентства Россотрудничества. Существует ряд программ», — прокомментировал Колпаков.

По его словам, ключевым направлением работы на сегодняшний день стало развитие международного молодежного взаимодействия, поскольку именно молодежь в будущем будет играть важную роль в формировании внешнеполитической повестки страны.

Колпаков также подчеркнул, что представители стран Азиатско-Тихоокеанского региона активно вовлечены в деятельность Международной ассоциации детских организаций (МАДО).

Кроме того, эксперт рассказал о Всемирном фестивале молодежи, который в прошлом году объединил свыше 20 тысяч участников из различных стран. Он отметил, что в рамках этого события были организованы международные клубы дружбы, предоставляющие молодежи возможность для общения и взаимодействия. Также он упомянул о сотрудничестве министерства с движением «Дети и молодежь», которое за первый год своей работы уже охватило как минимум 13 государств.

+20° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
81.56
0.26 95.48
0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:00
Не все видно на поверхности: прогноз Таро на неделю с 8 по 14 сентября
17:52
Владимир Путин наградил народных артистов РФ Долину и Лепса орденами
17:40
Колпаков рассказал о поддержке молодежных программ в России
17:13
В Минобрнауки рассказали о сотрудничестве с КНР: «Двигаемся по мосту»
16:46
«Все глупые слухи»: подруга убитого россиянина рассказала о произошедшем на Burning Man
16:00
В Милане прощаются с модельером Джорджо Армани

Сейчас читают

Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ВЭФ-2025. Главное
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 сентября
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать