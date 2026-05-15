Ботокс за счет фирмы: российские компании расширяют соцпакеты

Дарья Орлова
Бизнес привлекает новых сотрудников компенсацией косметологических процедур.

Может ли работодатель оплатить услуги косметолога в России

Российские работодатели стали оплачивать сотрудникам услуги косметолога

Российские работодатели начали включать услуги косметологов и поездки в санатории в перечень бонусов для персонала. Вакансия с такой компенсацией появилась на сервисе hh.ru.

Необычное предложение было зафиксировано в объявлении о поиске бизнес-ассистента для столичного Агентства судебного взыскания. Помимо стандартного добровольного медицинского страхования, включающего услуги стоматолога, компания предлагает будущему работнику возмещение затрат на обучение, занятия спортом и улучшение внешности.

Руководство организации делает акцент на важности соблюдения баланса между карьерой и личным временем, создавая для этого максимально комфортные условия.

Ранее IT-специалист одновременно устроился сразу в пять разных компаний и сумел довести свой годовой доход до 746 тысяч долларов — это примерно 54,7 миллиона рублей по текущему курсу. По словам мужчины, его заработок оказался почти втрое выше, чем у руководителей, с которыми он работает.

Программист признался, что со временем начал испытывать чувство неловкости из-за такой схемы работы. Массовые сокращения в технологической отрасли заставили его задуматься о том, что он фактически занимает несколько вакансий одновременно, пока многие специалисты пытаются найти хотя бы одну работу.

