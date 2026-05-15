Сменила четыре приемные семьи: учительница удочерила свою ученицу

People: учительница из Арканзаса удочерила свою ученицу

В США школьная учительница Лекси Макклелланд официально стала матерью для своей бывшей ученицы Мари, которая до этого сменила четыре приемные семьи. Об этом сообщил журнал People.

Встреча педагога и семилетней девочки произошла в 2020 году в начальной школе Элм-Три города Бентонвилл. Мари сразу произвела на преподавателя сильное впечатление своим творческим подходом и любовью к чтению, несмотря на тяжелое прошлое, связанное с пренебрежением со стороны биологических родителей и их пагубными привычками.

Учительница призналась, что сразу почувствовала особую связь с ребенком, назвав девочку «мечтой любого класса». Когда в 2021 году сорвались планы по удочерению Мари другой семьей, Макклелланд немедленно вызвалась стать ее опекуном, а затем и законным родителем.

Процесс сближения шел стремительно: уже в сентябре 2021 года девочка переехала в дом к Лекси и ее супругу Максу. В канун Рождества того же года пара подготовила для ребенка сюрприз, предложив стать частью их семьи навсегда через трогательную записку в детской книге.

Официальное судебное заседание по делу об удочерении состоялось в апреле 2022 года. Супруг учительницы отметил, что во время церемонии в зале суда никто не мог сдержать слез радости. Окружающие часто сравнивают их отношения с персонажами книги Роальда Даля, что сама Лекси считает большой честью.

За прошедшие годы семья стала еще больше — у пары родился сын Мерфи, которому сейчас семь месяцев. Несмотря на то, что Мари попала в семью уже в школьном возрасте, она легко нашла общий язык с новыми родителями. Девочка, которой скоро исполнится 13 лет, активно участвует в жизни семьи и увлекается историями о Гарри Поттере.

Лекси отметила, что хотя она иногда переживает из-за отсутствия в их семейном архиве младенческих снимков дочери, итоговый результат оказался идеальным. Теперь Мари готовится к переходу в восьмой класс, окруженная заботой и поддержкой, которых ей не хватало в детстве.

