У совершавшей сексуальное насилие над своим сыном-инвалидом женщины изъяли детей

Евгения Алешина
Происходящее подозреваемая снимала на видео.

У жительницы Иркутской области изъяли детей после видео с насилием над сыном

У жительницы иркутского села Нижняя Слобода органы опеки изъяли детей. Предварительно, женщина совершила сексуальное насилие над своим шестилетним сыном-инвалидом. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Всего у 46-летней Валентины пятеро детей — шести, десяти и пятнадцати лет. Остальным двум уже больше 20 лет, они живут отдельно. Все изъятые дети получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Предварительно, женщина совершала насильственные действия в отношении маленького ребенка, снимая это на видео. При этом ее сожитель не фигурирует в деле в качестве подозреваемого. Прокуратура Жигаловского района начала проверку. На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа. Женщине изберут меру пресечения 17 мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что учительница год насиловала школьника в кладовке. Пострадавшим от действий педагога стал 11-летний мальчик. Основанием для задержания женщины стали показания ее бывшего ученика, которому на текущий момент исполнилось 20 лет. Молодой человек обратился в полицию с заявлением, в котором подробно описал события десятилетней давности.

