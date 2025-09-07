«Пахнет городом»: жители Петербурга пожаловались на вонь в воздухе

|
Мария Гоманюк
Такая ситуация в городе может продлиться до двух дней.

Жители Петербурга пожаловались на химический запах в воздухе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Жители нескольких районов Северной столицы пожаловались на вонь в воздухе

В четырех районах Санкт-Петербурга местные жители отметили специфический химический запах в воздухе. В причинах разобрался 5-tv.ru.

Похожий на хлорку запах фиксировали в Центральном, Невском, Приморском и Колпинском Северной столицы.

«Из-за того, что ветра нет, на улице скапливаются продукты жизнедеятельности города. <…> Превышений загрязнения по замерам пока нет», — пояснили в диспетчерской мобильной экологической службе города.

По словам специалистов, такой стойкий запах может оставаться в городе до двух дней.

Весной 2024 года жители Петербурга также жаловались на неприятный запах, который сравнивали с запахом газа, жженой резины и канализации. Большинство обращений было из Кировского района. Однако экспресс-анализы не показали превышения загрязняющих веществ.

До этого, 3 сентября, стало известно, что в Санкт-Петербурге выберут подрядчика для налаживания системы экстренного оповещения населения. На работы потратят 681 миллион рублей. Рассчитан контракт до 15 декабря 2027 года. Прием заявок продлится до 18 сентября.


