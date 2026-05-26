«Вовремя все поймали»: Волкова призвала внимательнее следить за здоровьем

Екатерина Волкова призвала внимательнее следить за здоровьем

Актриса Екатерина Волкова, пережив удаление опухоли в щитовидной железе, настоятельно призвала всех следить за своим здоровьем и не ждать критического момента. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru на IV Премии Гильдии кастинг-директоров России.

«Я просто хочу сказать абсолютно всем — и мальчикам, и девочкам — ходить к врачам по расписанию. Проходите чек-ап. А нам-то уже за сорок, мы уже это… как ни крути», — с усмешкой сказала актриса.

Волкова призналась, что раньше не уделяла своему здоровью должного внимания, все как-то не было времени на себя. Однако после операции ясно поняла одно: никто, кроме тебя самого, не позаботиться о твоем организме.

«Да, не было времени. Не было на себя времени. А сейчас я поняла: кроме меня любимой, у себя, грубо говоря, к сожалению, никого нет, и никто не позаботиться об этом, пока сама не придешь. Спасибо врачам, которые вовремя все поймали, все хорошо», — поделилась Екатерина.

Артистка добавила, что легко доверилась врачам, поскольку уверена в их профессионализме.

Как ранее писал 5-tv.ru, в конце апреля у Екатерины Волковой во время плановой диспансеризации обнаружили новообразование в щитовидной железе.

Артистка признавалась, что ранее считала профилактические визиты к врачам излишними, но теперь изменила мнение. У нее взяли пункцию и отправили материал на цитологию.

Позже Волкова сообщила, что операция по удалению опухоли прошла успешно. Патологию выявили случайно — симптомов не было, но диагностика показала нарушения. Актриса призвала женщин не пренебрегать профилактикой: ежегодно посещать гинеколога, делать УЗИ и сдавать анализы, поскольку болезни сейчас прогрессируют очень быстро.

