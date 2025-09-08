Сын Шварценеггера сыграл свадьбу в Айдахо

Патрик Шварценеггер, сын актера и политика Арнольда Шварценеггера и журналистки Марии Шрайвер, официально женился на своей избраннице Эбби Чемпион. Об этом сообщает Daily Mail.

Камерная церемония состоялась в загородном клубе Gozzer Ranch в американском штате Айдахо. Местом для праздника выбрали утес с панорамным видом на озеро Кер-д’Ален, что создало особую романтическую атмосферу.

Патрик вышел к алтарю в кремовом смокинге и черных брюках, а его 28-летняя супруга предстала в кремовом платье без рукавов с пышной юбкой и кружевной фате. Подружки невесты выбрали светло-желтые наряды, а одиннадцать шаферов жениха появились в классических черных смокингах.

Среди гостей на церемонии присутствовали родители жениха Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер, его сестра Кэтрин с супругом актером Крисом Праттом, а также семья Эбби — родители Грег и Лора Чемпион и сестра Баскин Чемпион. По данным издания, пара проводит время в Айдахо с конца недели. В пятницу молодых супругов заметили на катере во время прогулки по озеру.

Отношения Патрика и Эбби длятся с 2016 года. Спустя семь лет актер сделал предложение, и в 2023 году пара объявила о помолвке в социальных сетях, сопроводив новость подписью «Навсегда и навеки».

