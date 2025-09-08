Сын Шварценеггера сыграл свадьбу в Айдахо

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 30 0

Торжество прошло в клубе Gozzer Ranch с видом на озеро Кер-д’Ален.

Сын Шварценеггера сыграл свадьбу в Айдахо

Фото: www.globallookpress.com/rederic Kern

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Патрик Шварценеггер, сын актера и политика Арнольда Шварценеггера и журналистки Марии Шрайвер, официально женился на своей избраннице Эбби Чемпион. Об этом сообщает Daily Mail.

Камерная церемония состоялась в загородном клубе Gozzer Ranch в американском штате Айдахо. Местом для праздника выбрали утес с панорамным видом на озеро Кер-д’Ален, что создало особую романтическую атмосферу.

Патрик вышел к алтарю в кремовом смокинге и черных брюках, а его 28-летняя супруга предстала в кремовом платье без рукавов с пышной юбкой и кружевной фате. Подружки невесты выбрали светло-желтые наряды, а одиннадцать шаферов жениха появились в классических черных смокингах.

Среди гостей на церемонии присутствовали родители жениха Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер, его сестра Кэтрин с супругом актером Крисом Праттом, а также семья Эбби — родители Грег и Лора Чемпион и сестра Баскин Чемпион. По данным издания, пара проводит время в Айдахо с конца недели. В пятницу молодых супругов заметили на катере во время прогулки по озеру.

Отношения Патрика и Эбби длятся с 2016 года. Спустя семь лет актер сделал предложение, и в 2023 году пара объявила о помолвке в социальных сетях, сопроводив новость подписью «Навсегда и навеки».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
81.56
0.26 95.48
0.70
Кровавая луна исполнит желания: что принесет лунное затмение 7 сентября 2...

Последние новости

1:37
Сын Шварценеггера сыграл свадьбу в Айдахо
1:19
Самокатчик погиб под колесами трамвая в Красносельском районе Петербурга
0:58
Концерт ко Дню памяти блокады Ленинграда пройдет в филармонии Петербурга
0:39
Александр Овечкин получил уникальный iРhоnе в честь рекорда по голам в НХЛ
0:20
В ХАМАС заявили о готовности к переговорам об освобождении заложников
23:55
«Били по гражданским»: пять человек пострадали в результате атаки ВСУ по Донецку

Сейчас читают

Во всем виноваты родители: психолог о полном провале зумеров в бытовых вопросах
«Усадил ее и дал отдышаться»: в Германии 85-летняя вдова связалась с 35-летним парнем ради любовных утех
Кровавая луна исполнит желания: что принесет лунное затмение 7 сентября 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025