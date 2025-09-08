Филиал НЦ «Россия» торжественно открылся во Владивостоке

Эфирная новость 27 0

Гостем мероприятия стала певица Ева Польна.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Танцевальный флешмоб, шествие с российскими флагами и большой праздничный концерт. Во Владивостоке открылся первый филиал Национального центра «Россия», старт которому во время своей рабочей поездки дал президент РФ Владимир Путин. И для региона это важнейшее событие.

«Это действительно точка притяжения для жителей нашего края, для наших гостей, которая будет позволять посмотреть все те достопримечательности и проекты, которые сегодня реализуются в нашем регионе», — отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«Нам очень хочется надеяться, что приходя в наш филиал Национального центра „Россия“ будете чувствовать гордость за свою страну, влюбляться, вдохновляться, восхищаться. И все вместе мы будем создавать наше лучшее будущее», — сказала генеральный директор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова.

На Спортивной набережной в центре Владивостока собрались несколько тысяч приморцев. А главным гостем мероприятия стала певица Ева Польна.

Приморский филиал центра «Россия» расположен в здании бывшего океанариума. Его перестроили за рекордные семь месяцев. А площадь новой выставки — 2,5 тысячи квадратных метров! Для посетителей подготовлены различные интерактивные зоны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
81.56
0.26 95.48
0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:20
Вплоть до нарушения развития: чем опасен затяжной насморк у ребенка
10:00
Филиал НЦ «Россия» торжественно открылся во Владивостоке
9:46
Если любишь, так женись: как в начале отношений понять, есть ли у них будущее
9:40
Теплый прием и горный воздух: Карачаево-Черкесия становится магнитом для туристов
9:32
«Не гарантирует безопасности»: почему нельзя мыть сырое мясо
9:26
«Полна решимости»: новый бойфренд Дженнифер Энистон вытягивает из нее деньги

Сейчас читают

«Обижала себя внутри»: блогер Маш Милаш о слезах на камеру
Самые лучшие звезды: китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025