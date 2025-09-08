Филиал НЦ «Россия» торжественно открылся во Владивостоке

Танцевальный флешмоб, шествие с российскими флагами и большой праздничный концерт. Во Владивостоке открылся первый филиал Национального центра «Россия», старт которому во время своей рабочей поездки дал президент РФ Владимир Путин. И для региона это важнейшее событие.

«Это действительно точка притяжения для жителей нашего края, для наших гостей, которая будет позволять посмотреть все те достопримечательности и проекты, которые сегодня реализуются в нашем регионе», — отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«Нам очень хочется надеяться, что приходя в наш филиал Национального центра „Россия“ будете чувствовать гордость за свою страну, влюбляться, вдохновляться, восхищаться. И все вместе мы будем создавать наше лучшее будущее», — сказала генеральный директор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова.

На Спортивной набережной в центре Владивостока собрались несколько тысяч приморцев. А главным гостем мероприятия стала певица Ева Польна.

Приморский филиал центра «Россия» расположен в здании бывшего океанариума. Его перестроили за рекордные семь месяцев. А площадь новой выставки — 2,5 тысячи квадратных метров! Для посетителей подготовлены различные интерактивные зоны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.