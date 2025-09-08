Спасатель раскрыл последние слова принцессы Дианы перед смертью

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 49 0

Мужчина просил ее сохранять спокойствие.

Спасатель раскрыл последние слова принцессы Дианы перед смертью

Фото: www.globallookpress.com/Globe Photos

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Перед смертью принцесса Диана говорила с сотрудником службы спасения

Сотрудник службы спасения, который держал за руку принцессу Диану после трагической автокатастрофы в августе 1997 года, рассказал, какими были ее последние слова. Об этом написало издание RadarOnline.

Ксавье Гурмелон, а именно так звали одного из первых прибывших на место происшествия пожарных, утверждает, что, когда обнаружил принцессу Диану на заднем сиденье автомобиля, она еще была в сознании и могла говорить. При этом глаза принцессы были открыты.

«Боже мой, что случилось?» — вспомнил слова, произнесенные Дианой в тот момент, Ксавье.

Мужчина просил потерпевшую в аварии сохранять спокойствие и говорил, что ей помогут.

«В тот момент ее состояние казалось стабильным, и я не думал, что ее жизни что-то угрожает. Но всего через несколько минут у нее произошла остановка сердца», — пояснил очевидец.

После этого, по словам мужчины, спасателю удалось реанимировать Диану. Новость же о ее последующей смерти повергла его в шок.

«Насколько я понимал, когда ее увозили на машине скорой помощи, она была жива. Узнал о ее смерти позже, в больнице, и это было очень тяжело пережить. Теперь понимаю, что ее внутренние повреждения были гораздо серьезнее, чем можно было увидеть на месте происшествия», — добавил он.

Ранее, писал 5-tv.ru, подруга хотела свести принцессу Диану с финансистом Джеффри Эпштейном.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
81.56
0.26 95.48
0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:50
В США учительница отправляла 15-летним ученикам интимные фотографии
8:48
«Не раз протягивал руку»: как Путин трижды спасал Китай
8:41
Адриан Осенний и Наталья Овсяница: что можно и нельзя делать 8 сентября
8:30
«Будет еще кривее»: звезда «Дом-2» Ирина Пинчук о критике ее внешности
8:27
Убийственный рой: пчелы до смерти закусали свою хозяйку
8:18
Зеленский обиделся на Трампа за отсутствие Украины на саммите на Аляске

Сейчас читают

«Обижала себя внутри»: блогер Маш Милаш о слезах на камеру
Во всем виноваты родители: психолог о полном провале зумеров в бытовых вопросах
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025