Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Китае: разрушены 13 жилых домов

В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,2

В ночь на 18 мая на юге Китая, в Гуанси-Чжуанском автономном районе, произошло землетрясение магнитудой 5,2. По последним данным, подтверждена гибель двух человек, еще один числится пропавшим без вести, пострадали четверо. Из опасной зоны эвакуированы более семи тысяч местных жителей.

Параметры и эпицентр землетрясения в Китае

Подземные толчки были зафиксированы в 00:21 по местному времени (19:21 по московскому времени).

Эпицентр находился в районе Лунань, входящего в состав провинции Гуанси. Очаг залегал на глубине восьми километров.

Колебания земли ощущались не только в самом Лючжоу, но и в соседних городах — Наньнине, Гуйяне, Учжоу, Хэчи и Лайбине.

До и после основного события было зафиксировано еще пять афтершоков магнитудой от 2,2 до 3,3.

Утром 18 мая, в 07:41 (в 02:41 ночи по московскому времени), произошел очередной ощутимый подземный толчок магнитудой 3,3.

Последствия и жертвы землетрясения в Китае

По уточненным данным китайских властей, наблюдения за ситуацией продолжается. Пока официально подтверждены следующие данные:

Погибшие: два человека — супружеская пара в возрасте 63 и 53 лет.

Пропавший без вести: один человек. Изначально сообщалось о троих пропавших, однако позже двое были найдены погибшими.

Пострадавшие: четыре человека госпитализированы, их жизни ничто не угрожает.

Разрушения: зафиксировано обрушение 13 жилых домов, в основном в зоне эпицентра — в районе Суньцунь. Сообщается примерно о десяти разрушенных строениях вдоль улицы, некоторые дома имеют трещины.

Эвакуация: в целях безопасности из опасной зоны были временно выведены более семи тысяч человек. Большинство размещены в специальных временных центрах.

Несмотря на значительные разрушения и широкую эвакуацию, сообщается, что связь, электричество, водоснабжение и дороги работают в штатном режиме.

Реакция властей Китая и спасательная операция

Власти Китая отреагировали на происшествие незамедлительно, задействовав значительные ресурсы для ликвидации последствий.

Сразу после землетрясения был активирован третий уровень реагирования. Вскоре Государственный штаб по ликвидации последствий землетрясений запустил четвертый общенациональный уровень и направил в пострадавший район специальную рабочую группу для координации действий на местах.

К поисково-спасательным работам привлечено более 315 человек личного состава и 51 единица техники, включая пожарные расчеты и отряды экстренного реагирования Китая. Спасатели используют специально обученных собак, а также беспилотники для воздушной разведки завалов.

На место происшествия прибыли мэр города и глава провинции для личного руководства спасательной операцией. Китайское управление по контролю за землетрясениями также направило в Гуанси рабочую группу.

В настоящий момент основные усилия спасателей направлены на поиски единственного пропавшего без вести, разбор завалов разрушенных домов и мониторинг повторных подземных толчков для предотвращения вторичных катастроф. Спасатели предупреждают, что в любой момент могут произойти новые афтершоки.

