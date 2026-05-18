За ночь силы ПВО России сбили 50 украинских беспилотников

За прошедшую ночь силы ПВО России сбили 50 дронов ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.

«В период с 21:00 по московскому времени 17 мая до 7:00 18 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — проинформировало ведомство.

Там уточнили, что противник пытался атаковать восемь регионов России. Беспилотники были сбиты над Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской и Тульской областях. Также дроны были перехвачены в Краснодарском крае и Республике Крым. Кроме того, БПЛА уничтожили и в небе над акваторией Азовского моря.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом противник задействует как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки украинских беспилотников на Донецкую Народную Республику (ДНР) один человек погиб и еще четверо жителей получили ранения. Также были повреждены два гражданских объекта, два легковых и столько же грузовых автомобилей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.