Илон Маск требует 150 миллиардов долларов от руководства OpenAI

Суд присяжных готовится вынести вердикт по делу основателя Tesla против Сэма Альтмана.

Сегодня может начаться новая эра в истории искусственного интеллекта. Суд присяжных готовится вынести вердикт по делу «Маск против Альтмана» — одному из самых громких процессов индустрии.

Сооснователь-инвестор, глава Tesla и SpaceX Илон Маск обвиняет руководство OpenAI в том, что компания превратилась в коммерческую империю в союзе с Microsoft. По его словам, все начиналось как проект исключительно «во благо человечества». Теперь

Маск требует 150 миллиардов компенсации, отмены сделок с Microsoft и отставки главы компании Сэма Альтмана.

Защита OpenAI утверждает, что иск — лишь попытка ослабить конкурента на рынке IT. Эксперты отмечают, что победа Маска разрушит крупнейший ИИ-альянс планеты и заморозит коммерческие разработки OpenAI. При этом победа Альтмана закрепит монополию корпораций на передовые технологии искусственного интеллекта.

