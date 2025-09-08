Останки гигантского морского существа выбросило на берег Великобритании

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 46 0

Причиной смерти могло стать заболевание, недоедание или воздействие пластикового загрязнения.

Фото: 5-tv.ru

Тело гигантского морского существа, предположительно кита, было принесено течением на пляж Сефн-Сидан в Великобритании. Размеры туши впечатлили очевидцев и вызвали большой интерес среди отдыхающих и местных жителей. Морские биологи приступили к исследованию, чтобы определить точную причину гибели животного. Об сообщило издание Daily Mail.

Специалисты предполагают, что причиной смерти могло стать заболевание, недоедание или воздействие пластикового загрязнения, которое представляет серьезную угрозу для морской фауны в водах страны.

Подобные случаи не первый раз происходят на территории Великобритании. В сентябре прошлого года на пляже Хэдленд в Хартлпуле была обнаружена туша кита, предположительно финвала или карликового полосатика. Из-за сильного разложения животное не удалось поднять, а Агентство по охране окружающей среды рекомендовало держаться подальше от останков.

Ученые отмечают, что такие находки важны для понимания состояния океана и воздействия экологических факторов на морскую флору и фауну.

Специалисты продолжают изучение и мониторинг подобных происшествий для предотвращения угроз морским экосистемам и защиты природы. Британские власти призывают сохранять осторожность и не приближаться к тушам морских животных по соображениям безопасности.

