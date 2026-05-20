Ушаков допустил визит Уиткоффа и Кушнера в Россию в ближайшие недели

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 39 0

Поездку согласовывают в двустороннем порядке во время контактов сторон.

Когда Уиткофф и Кушнер в Россию: сроки визита

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер могут посетить Россию в ближайшие недели. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в беседе с обозревателем «Известий» Виктором Синеоком.

По словам Ушакова, Уиткофф уже несколько раз говорил о желании приехать в Москву вместе с Кушнером. Этот вопрос обсуждался во время контактов сторон, однако конкретная дата визита пока не определена.

Помощник президента России отметил, что такие поездки согласовываются в двустороннем порядке. Одна сторона может предложить сроки, а другая — принять их или назвать другие удобные даты.

При этом точные сроки возможного приезда Уиткоффа и Кушнера в Москву пока остаются неизвестными.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва положительно относится к идее возобновления переговоров в Стамбуле по урегулированию конфликта на Украине, хотя не считает эту тему первоочередной. По его словам, Россия никогда не отказывалась от дипломатического обсуждения и готова рассматривать предложения заинтересованных стран.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, Песков напомнил об открытости России к мирному урегулированию на Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
71.29
-1.06 82.79
-1.28
Сначала буря, потом штиль: любовный гороскоп для знаков зодиака на лето 2...

Последние новости

14:51
Путин встретился с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном в Пекине
14:45
Секрет здоровья: врач раскрыла неожиданный эффект 12-часового отказа от еды
14:41
НМГ стала членом китайской Информационной сети «Один пояс, один путь»
14:30
Мир потерял вундеркинда: бандиты убили 13-летнего футболиста
14:22
Армия России нанесла удары по объектам топливно-энергетического комплекса ВСУ
14:15
Вооружились палками и метлами: под Волгоградом произошла массовая драка между женщинами

Сейчас читают

Силы ПВО России сбили восемь беспилотников ВСУ, летевших на Москву
Угроза пандемий: человечество не справляется с участившимися вспышками инфекций
Тайга хранит молчание? — Новые подробности исчезновения семьи Усольцевых
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео