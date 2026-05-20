Ушаков допустил визит Уиткоффа и Кушнера в Россию в ближайшие недели

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер могут посетить Россию в ближайшие недели. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в беседе с обозревателем «Известий» Виктором Синеоком.

По словам Ушакова, Уиткофф уже несколько раз говорил о желании приехать в Москву вместе с Кушнером. Этот вопрос обсуждался во время контактов сторон, однако конкретная дата визита пока не определена.

Помощник президента России отметил, что такие поездки согласовываются в двустороннем порядке. Одна сторона может предложить сроки, а другая — принять их или назвать другие удобные даты.

При этом точные сроки возможного приезда Уиткоффа и Кушнера в Москву пока остаются неизвестными.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва положительно относится к идее возобновления переговоров в Стамбуле по урегулированию конфликта на Украине, хотя не считает эту тему первоочередной. По его словам, Россия никогда не отказывалась от дипломатического обсуждения и готова рассматривать предложения заинтересованных стран.

