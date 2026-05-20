FT: Меркель и Драги — кандидаты на переговоры ЕС с Россией

Элина Битюцкая
Сама экс-канцлер уже отказалась, заявив, что диалог с Москвой должны вести только действующие лидеры.

Власти Евросоюза обсуждают кандидатуры бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-премьера Италии Марио Драги на роль единого представителя блока в гипотетических контактах с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила газета Financial Times.

«Правительства ЕС обсуждают, могли бы бывший президент Европейского центрального банка Марио Драги или экс-канцлер Германии Ангела Меркель представлять блок на потенциальных переговорах с [президентом России] Владимиром Путиным», — говорится в материале.

Авторы издания уточняют, что дискуссия о выборе посредника достигнет пика на кипрской встрече лидеров ЕС на следующей неделе. Если эти фамилии не устроят все стороны, в качестве запасных вариантов всплывают имена президента Финляндии Александра Стубба или его предшественника Саули Ниинисте.

Между тем сама Меркель 18 мая публично объявила журналистам о самоотводе. По ее мнению, участником любых переговоров с Москвой может быть только тот, кто обладает реальной «политической властью», то есть действующие главы государств и правительств.

Параллельно из списка потенциальных спикеров выпала и глава евродипломатии Кая Каллас — по информации Politico, ее антироссийская позиция де-факто исключила ее из круга возможных переговорщиков.

