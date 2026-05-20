Россия и Китай заявили, что удары по Ирану расшатывают Ближний Восток

Россия и Китай выступили с совместной декларацией, в которой назвали военные атаки Соединенных Штатов и Израиля по иранской территории грубым попранием международного права. Об этом сообщается в официальном совместном заявлении двух держав.

«Стороны едины во мнении, что военные удары США и Израиля по Ирану нарушают международное право и основные нормы международных отношений, серьезно подрывают стабильность на Ближнем Востоке», — цитирует документ ТАСС.

В декларации также подчеркивается, что Москва и Пекин категорически отвергают гегемонизм и политику принуждения в мировых делах, считая односторонние подходы неприемлемыми.

Союзники также высказались против силового давления на КНДР и подтвердили поддержку суверенного развития государств Африки.

Кроме того, Россия и Китай дали понять, что не приемлют действий, идущих вразрез с уставом ООН, в Латинской Америке и Карибском бассейне.

Президент США Дональд Трамп 18 мая объявил, что приостанавливает запланированные удары по Ирану, прислушавшись к просьбам Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. Американский лидер пообещал, что дальнейшим шагом станет заключение соглашения, которое лишит Тегеран возможности обладать ядерным оружием.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.