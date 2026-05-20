Россия и Китай заявили, что удары по Ирану расшатывают Ближний Восток

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 58 0

Ранее президент США Дональд Трамп поставил на паузу бомбардировки республики.

РФ и КНР осудили удары США по Ирану

Фото: www.globallookpress.com/dpa/Marwan Naamani

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране

Россия и Китай выступили с совместной декларацией, в которой назвали военные атаки Соединенных Штатов и Израиля по иранской территории грубым попранием международного права. Об этом сообщается в официальном совместном заявлении двух держав.

«Стороны едины во мнении, что военные удары США и Израиля по Ирану нарушают международное право и основные нормы международных отношений, серьезно подрывают стабильность на Ближнем Востоке», — цитирует документ ТАСС.

В декларации также подчеркивается, что Москва и Пекин категорически отвергают гегемонизм и политику принуждения в мировых делах, считая односторонние подходы неприемлемыми.

Союзники также высказались против силового давления на КНДР и подтвердили поддержку суверенного развития государств Африки.

Кроме того, Россия и Китай дали понять, что не приемлют действий, идущих вразрез с уставом ООН, в Латинской Америке и Карибском бассейне.

Президент США Дональд Трамп 18 мая объявил, что приостанавливает запланированные удары по Ирану, прислушавшись к просьбам Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. Американский лидер пообещал, что дальнейшим шагом станет заключение соглашения, которое лишит Тегеран возможности обладать ядерным оружием.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
20 мая
Пентагон впервые прокомментировал удар по школе в Иране
20 мая
Сенат США одобрил резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа по Ирану
20 мая
Дональд Трамп заявил о быстром завершении войны с Ираном
20 мая
Глава МИД Ирана пообещал США много «сюрпризов» в случае возобновления войны
19 мая
«Очень позитивное развитие»: Трамп заявил, что США и Иран близки к сделке
18 мая
Трамп отказался от запланированных на 19 мая ударов США по Ирану
18 мая
Трамп: США пока не готовы идти на уступки в переговорах с Ираном
18 мая
Конфликт с Ираном привел к увеличению госдолга США
18 мая
Трамп опубликовал изображение с намеком на продолжение операции против Ирана
17 мая
На Западе предупредили о новой фазе мирового энергетического кризиса
+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
71.29
-1.06 82.79
-1.28
Сначала буря, потом штиль: любовный гороскоп для знаков зодиака на лето 2...

Последние новости

14:51
Путин встретился с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном в Пекине
14:45
Секрет здоровья: врач раскрыла неожиданный эффект 12-часового отказа от еды
14:41
НМГ стала членом китайской Информационной сети «Один пояс, один путь»
14:30
Мир потерял вундеркинда: бандиты убили 13-летнего футболиста
14:22
Армия России нанесла удары по объектам топливно-энергетического комплекса ВСУ
14:15
Вооружились палками и метлами: под Волгоградом произошла массовая драка между женщинами

Сейчас читают

Силы ПВО России сбили восемь беспилотников ВСУ, летевших на Москву
Угроза пандемий: человечество не справляется с участившимися вспышками инфекций
Тайга хранит молчание? — Новые подробности исчезновения семьи Усольцевых
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео