Изюминка концерта? «Голый» номер Егора Крида вызвал споры в обществе

Не утихают страсти вокруг «голого номера» на концерте Егора Крида. Поговорить по-мужски артисту предложил губернатор Самарской области. Он пообещал исправить моральный облик музыканта. Обратиться в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет намерена и глава «Лиги безопасного интернета».

Скандал уже разделил российский шоу-бизнес на два лагеря. Чем может закончиться битва за нравственность — расскажет корреспондент «Известий» Александр Надсадный.

Вечер обещал быть томным. На сцене «Лужников» — кумир молодежи Егор Крид: музыкальные хиты, восторженные фанаты, яркая шоу-программа. Но когда певец взял первые ноты песни «Мало», мало никому не показалось.

Большой экран показал все, что скрыто. Казалось, что танец девушки-изюминки добавит остроты происходящему, но ее откровенный наряд оценили не все зрители.

«Арена „Лужники“ вмещает более 80 тысяч зрителей. За всю свою историю ее трибуны видели всякое. От полета олимпийского мишки до концертов Оззи Озборна. Но то что позволено одним, другим запрещено. В этот раз под общественное порицание попал Егор Крид, который нарушил мораль и не прошел этический фейс-контроль», — отметил корреспондент.

Письма и посты, наполненные возмущениями разгневанных родителей, посыпались градом на адрес главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной сразу после концерта.

«Это не концерт, это порно-шоу. Вы же знали, чем будете заниматься на сцене. Почему не было возрастного ограничения?» — написал один из зрителей.

На шоу «от 16 и старше» организаторы продавали билеты с возрастным ограничением 12+, и главный борец за нравственность в информационном поле тут же кинулась спасать неокрепшие детские умы от сексуального искушения.

«Направим обращение в СК и Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку в связи с умышленным совершением развратных действий в отношении несовершеннолетних», — заявила Мизулина.

Скандал в эпистолярном жанре быстро набрал оборот. Голый номер не на шутку раззадорил губернатора Самарской области, что он даже записал «кружок», в котором позвал в гости Крида, чтобы на берегу средней Волги исправить ему моральный облик.

«Я просто тебя прошу — приезжай, пожалуйста, в Самарскую область. С концертом не надо, здесь не время и не место. А ты просто ко мне в гости приедь и поговорим», — заявил глава региона Вячеслав Федорищев.

Кумир детей 12+ тут же дал борцам за мораль ответ.

«Я не считаю, что красиво поставленный танцевальный номер на концерте в «откровенном костюме» (шорты и топ), исполненный красивой девушкой, и поцелуй с ней — это «развратные действия в отношении несовершеннолетних», — заявил он.

Битва за нравственность прозвучала громче, чем сам концерт. Певец Крид на волне скандального хайпа спел и снял новую версию песни, специально для целомудренных зрителей.

Коллеги по эстрадному цеху наперебой обсуждают, как голый образ повлиял на пубертатный возраст.

«То, что это стало достоянием общественности мировой, сотни миллионов посмотрели, в этом наверное заслуга Мизулиной, потому что она сильно привлекла внимание к концерту», — считает продюсер Иосиф Пригожин.

Сценические наряды — это давняя больная мозоль для звезд шоу-бизнеса. Особенно сложно с выбором образа исполнителям категории «поющие трусы».

У певицы Ольги Бузовой еще свежи воспоминания, когда ей пришлось извиняться перед рассерженными зрителями после концерта в честь Дня защиты детей, когда она вышла на сцену почти в пляжном костюме.

Пока одни грозят придать чрезмерно раскрепощенных артистов анафеме и судебным инстанциям, нарушитель семейных ценностей Егор Крид был замечен в рядах верующих и паломников, которые прошли крестным ходом с песнопениями по улицам Москвы.

Пока четких регулирующих правил дресс-кода для артистов нет, им приходится подбирать сценический гардероб по меркам собственной морали и законов бизнеса — чем зрелищней шоу, тем оно и востребованней.

