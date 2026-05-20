В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с театральными билетами

МВД: мошенники начали обманывать россиян через «отказные билеты» в театры

Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, предлагая купить якобы «отказные билеты» в театры. Об этом сообщили в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По информации ведомства, злоумышленники ищут потенциальных жертв на сайтах и в тематических чатах, посвященных театрам и спектаклям, в том числе и в сообществах в Telegram. Внимание аферистов в первую очередь привлекают пользователи, которые обсуждают сложности с покупкой билетов или жалуются на отсутствие мест.

После этого мошенники выходят на связь, представляясь сотрудниками театров, и предлагают приобрести так называемые «отказные билеты». Для оплаты человеку отправляют ссылку на поддельный сайт, который внешне практически не отличается от популярных сервисов по продаже билетов.

После перевода средств злоумышленники сообщают о якобы произошедшем техническом сбое и убеждают жертву повторно оплатить заказ. В итоге человек теряет деньги, а билеты так и не получает.

До этого эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Галактион Кучава рассказал еще об одной схеме мошенничества. По его словам, россиянам рассылают сообщения от имени известных авиакомпаний и РЖД с предложением купить дешевые билеты или подтвердить бронь.

Эксперт предупредил, что внутри таких сообщений обычно содержится фишинговая ссылка. Она ведет на поддельный сайт, визуально почти полностью копирующий официальный ресурс перевозчика.

До этого, как сообщал 5-tv.ru, мошенники также начали похищать деньги у россиян, обещая оформить возврат средств за коммунальные услуги.

