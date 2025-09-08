Невидимый яд: почему домашние мясные консервы могут быть опасны

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова

Самодельная продукция может привести к отравлению и даже летальному исходу.

Невидимый яд: почему нельзя употреблять в пищу домашние консервы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Глеб Щелкунов

Биолог Макарова: из-за домашних консервов можно заболеть ботулизмом

Домашняя мясная консервация может быть крайне опасна. В неправильно обработанных продуктах животного происхождения при долгом хранении могут возникнуть бактерии, вызывающие ботулизм. Болезнь приводит к пищевым отравлениям и летальным исходам. Об этом сообщила биолог Юлия Маркова, в беседе с Lenta.ru.

Маркова рассказала, что понять, испортились ли консервы, порой невозможно. Токсин может находиться и в хорошо очищенных заготовках, а герметичное закупоривание банок создает прекрасные условия для размножения бактерий.

«Внешний вид, запах и вкус консервированного продукта, в котором размножились опасные клостридии и накопился токсин, может не измениться. Поэтому без лабораторного исследования распознать опасность невозможно. Поражение начинается с глазодвигательных мышц (двоение в глазах, нарушение зрения), затем затрагивает глотание и речь, а в конечной стадии парализует дыхательную мускулатуру, что без своевременного введения антитоксина и искусственной вентиляции легких приводит к смерти от удушья», — заявила биолог.

По словам эксперта, для уничтожения спор понадобится нагрев консервов до 120 градусов, такой температуры невозможно достичь в домашних условиях. Поэтому хранить самодельную продукцию следует недолго и в холодильнике.

Также специалист предупредила, что заниматься консервацией грибов нужно тоже с осторожностью. Грибы впитывают вредные вещества из почвы и трудно поддаются тщательной очистке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему домашние заготовки превращаются в яд.


