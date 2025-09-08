Пять человек погибли в результате теракта в Иерусалиме

Эфирная новость 17 0

По предварительным данным, преступники приехали с Западного берега реки Иордан.

Фото, видео: Reuters/Ammar Awad; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Крупный теракт в Иерусалиме. Двое неизвестных открыли стрельбу в пассажирском автобусе. Жертвами стали пять человек, еще более 20 серьезно ранены. Нападавших нейтрализовали на месте.

По сообщениям местных СМИ, их ликвидировал сотрудник службы безопасности, находившийся в автобусе. У преступников были самодельные автоматы. По предварительным данным, они приехали с Западного берега реки Иордан.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
81.56
0.26 95.48
0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:15
На форуме «Москва 2030» обсудят будущее профессии экскурсовода
15:00
Пять человек погибли в результате теракта в Иерусалиме
14:59
«Убивает больше всех людей»: названо самое опасное лекарство
14:58
Лавров удивился отсутствию Лабубу в резиденции Путина в Китае
14:50
Илья Яшин* заявил, что его лишили российского гражданства
14:46
Главное — безопасность: рекомендации по восхождению для альпинистов-новичков

Сейчас читают

«Бедность ощущается даже в воздухе»: умирающие молдавские села и земли — под нож
Если любишь, так женись: как в начале отношений понять, есть ли у них будущее
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Адриан Осенний и Наталья Овсяница: что можно и нельзя делать 8 сентября

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025