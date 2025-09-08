Пять человек погибли в результате теракта в Иерусалиме

Крупный теракт в Иерусалиме. Двое неизвестных открыли стрельбу в пассажирском автобусе. Жертвами стали пять человек, еще более 20 серьезно ранены. Нападавших нейтрализовали на месте.

По сообщениям местных СМИ, их ликвидировал сотрудник службы безопасности, находившийся в автобусе. У преступников были самодельные автоматы. По предварительным данным, они приехали с Западного берега реки Иордан.

