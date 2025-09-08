Лавров: Россия всегда готова к равноправному диалогу

Эфирная новость 20 0

Глава российского МИД отметил, что предсказания об изоляции РФ не сбылись.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия не хочет выстраивать никаких стен и готова к диалогу. Но он должен быть равноправным, заявил Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО. Визит министра иностранных дел в этот вуз — уже традиция, приуроченная к началу нового учебного года.

Дипломат подчеркнул, что Запад продолжает свои попытки ослабить нашу страну. Но, несмотря на давление, Бразилия, Индия и Китай сохранили сотрудничество с Россией в энергетической сфере и не поступились своими законными интересами.

«Нам предрекали после начала специальной военной операции крах экономики, полную изоляцию, превращение страны и ее руководства в изгоев. Но вот статистика, не наша статистика, статистика западных банков, включая Всемирный банк, говорит о том, что Россия сейчас по паритету покупательной способности стала четвертой экономикой мира после США, Китая, Индии. И крупнейшей экономикой в Европе по тому же критерию», — отметил глава российского МИД Сергей Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что Россия не хочет кому-то мстить и готова к сотрудничеству с Западом, если те захотят восстановить отношения. И это ярко показали переговоры на Аляске между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. США начинают прислушиваться к позиции России о первопричинах украинского конфликта, включая вопрос истребления русского языка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
81.56
0.26 95.48
0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:46
«Аэрофлот» выкупил у немецкой компании производство бортового питания
16:38
Обезглавленное тело предпринимателя нашли в Калининградской области
16:32
Забастовка по-британски: почти все линии лондонского метро встали
16:14
В ХАМАС готовы возобновить переговоры с Израилем и отпустить заложников
16:09
Водитель насмерть сбил женщину в Кургане
16:06
Лавров: Россия всегда готова к равноправному диалогу

Сейчас читают

«Бедность ощущается даже в воздухе»: умирающие молдавские села и земли — под нож
Суд вынес вердикт по встречным искам Ларисы Долиной и Полины Лурье
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Адриан Осенний и Наталья Овсяница: что можно и нельзя делать 8 сентября

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025