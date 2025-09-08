Россия не хочет выстраивать никаких стен и готова к диалогу. Но он должен быть равноправным, заявил Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО. Визит министра иностранных дел в этот вуз — уже традиция, приуроченная к началу нового учебного года.

Дипломат подчеркнул, что Запад продолжает свои попытки ослабить нашу страну. Но, несмотря на давление, Бразилия, Индия и Китай сохранили сотрудничество с Россией в энергетической сфере и не поступились своими законными интересами.

«Нам предрекали после начала специальной военной операции крах экономики, полную изоляцию, превращение страны и ее руководства в изгоев. Но вот статистика, не наша статистика, статистика западных банков, включая Всемирный банк, говорит о том, что Россия сейчас по паритету покупательной способности стала четвертой экономикой мира после США, Китая, Индии. И крупнейшей экономикой в Европе по тому же критерию», — отметил глава российского МИД Сергей Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что Россия не хочет кому-то мстить и готова к сотрудничеству с Западом, если те захотят восстановить отношения. И это ярко показали переговоры на Аляске между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. США начинают прислушиваться к позиции России о первопричинах украинского конфликта, включая вопрос истребления русского языка.

