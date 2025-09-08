Илья Яшин* заявил, что его лишили российского гражданства

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 27 0

Он ранее был приговорен к восьми с половиной годам колонии за распространение дезинформации о действиях российской армии на Украине.

Суд лишил бывшего муниципального депутата Илью Яшина* гражданства России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Бывший муниципальный депутат Илья Яшин* сообщил, что Министерство внутренних дел России в судебных документах присвоило ему статус «лица без гражданства», что фактически означает лишение российского гражданства. Также ему был запрещен въезд в Россию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Информация была обнаружена Яшиным и его адвокатом в материалах нового уголовного дела о неисполнении обязанностей иностранного агента, которое сейчас рассматривается в российском суде. В этих документах говорится, что Яшину запрещен въезд на территорию РФ.

«Вопросов у меня пока больше, чем ответов. Будем разбираться», — заключил он.

Илья Яшин ранее был приговорен к восьми с половиной годам колонии за распространение дезинформации о действиях российской армии на Украине. В августе 2024 года он был освобожден в рамках обмена заключенными и выехал за пределы России.

* — признан в РФ иноагентом

