Врач объяснил появление крупного шрама на лбу Байдена

Элина Битюцкая
След может свидетельствовать о хирургическом вмешательстве.

Врач Черемушкин оценил новый шрам на лбу Байдена

Фото: www.globallookpress.com/Photo Image Press

Онколог Черемушкин объяснил появление крупного шрама на лбу Байдена

Крупный шрам на лбу экс-президента США Джо Байдена привлек внимание общественности. На голове у него могла возникнуть первичная меланома, что и привело бывшего президента на операционный стол, сообщил aif.ru кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.

«Разрез на голове указывает на то, что произошло вмешательство, скорее всего, для иссечения первичной опухоли. Если бы разрез делали для удаления метастазов, его бы выполнили по линии роста волос, чтобы следы были менее заметны. По внешнему виду экс-президента можно сказать, что сейчас у него все в порядке, однако заметны признаки старения», — отметил эксперт.

Он также добавил, что при поверхностной или первичной форме меланомы люди обычно не испытывают серьезных проблем и могут жить без признаков болезни.

