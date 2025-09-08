В Подмосковье зафиксировали «радиационные» туманы

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 38 0

Явление заметили в городах Клин, Волоколамск и Дмитров.

Малооблачность и влажность: в Подмосковье зафиксировали «радиационные» туманы

Фото: AP/ТАСС

Тема:
Погода

Тишковец: в Подмосковье зафиксировали радиационные туманы

В северных районах Подмосковья зафиксированы «радиационные» туманы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

По словам эксперта, «радиационные» туманы вызваны малооблачной погодой и высокой влажностью воздуха и угрозу для человеческого организма не представляют.

«Вся эта радиация — инфракрасная, не воспринимаемая глазом, нейтральная, не губительна для организма и не имеет ничего общего с радиоактивностью», — добавил Тишковец.

Явление можно было наблюдать ранним утром в городах Клин, Волоколамск и Дмитров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем грозит потепление воды в Ладоге.

Ладожское озеро в Санкт-Петербурге прогрелось до рекордных температур. Это вызвало большую угрозу для нерп, потому что они размножаются и вскармливают своих детенышей прямо на льду. Если тенденция потепления сохранится, то популяция этих животных может значительно сократиться. А также рыба корюшка может уйти из озера.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака

