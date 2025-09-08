Тишковец: в Подмосковье зафиксировали радиационные туманы

В северных районах Подмосковья зафиксированы «радиационные» туманы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

По словам эксперта, «радиационные» туманы вызваны малооблачной погодой и высокой влажностью воздуха и угрозу для человеческого организма не представляют.

«Вся эта радиация — инфракрасная, не воспринимаемая глазом, нейтральная, не губительна для организма и не имеет ничего общего с радиоактивностью», — добавил Тишковец.

Явление можно было наблюдать ранним утром в городах Клин, Волоколамск и Дмитров.

