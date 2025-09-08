Явление заметили в городах Клин, Волоколамск и Дмитров.
Фото: AP/ТАСС
Тишковец: в Подмосковье зафиксировали радиационные туманы
В северных районах Подмосковья зафиксированы «радиационные» туманы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.
По словам эксперта, «радиационные» туманы вызваны малооблачной погодой и высокой влажностью воздуха и угрозу для человеческого организма не представляют.
«Вся эта радиация — инфракрасная, не воспринимаемая глазом, нейтральная, не губительна для организма и не имеет ничего общего с радиоактивностью», — добавил Тишковец.
Явление можно было наблюдать ранним утром в городах Клин, Волоколамск и Дмитров.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем грозит потепление воды в Ладоге.
Ладожское озеро в Санкт-Петербурге прогрелось до рекордных температур. Это вызвало большую угрозу для нерп, потому что они размножаются и вскармливают своих детенышей прямо на льду. Если тенденция потепления сохранится, то популяция этих животных может значительно сократиться. А также рыба корюшка может уйти из озера.
