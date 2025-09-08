Беломир и Борислав: родители в Подмосковье массово отказываются от иностранных имен

Приоритетом становятся исторические корни, передающие культурное наследие региона.

В Подмосковье новорождённых всё чаще называют старославянскими именами

Фото: © РИА Новости/Таисия Воронцова

В Московской области зафиксирована устойчивая тенденция выбора для новорожденных имен старославянского происхождения. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой министра социального развития региона Андрея Кирюхина.

Родители чаще всего отдают предпочтение именам с глубокими историческими корнями, передающим культурное наследие региона.

«Так, для мальчиков родители все чаще выбирают имена Беломир, Борислав, Добрыня, Святогор, Тихомир. В именах для девочек мы встречаем такие, как Богдана, Дарина, Забава, Лада, Мирослава», — сказал Кирюхин.

В Министерстве социального развития Московской области уточнили, что регистрация новорожденных теперь может проходить прямо в родильном доме, что облегчает процесс оформления документов и поддерживает современные государственные инициативы по улучшению сервиса.

В течение 2025 года в стране зарегистрировали свыше миллиона актов о рождении. По данным официальной статистики, обработано более 1,05 миллиона заявлений. Среди новорожденных чуть больше половины — мальчики (51%), тогда как девочек оказалось на два процента меньше — 49%. Кроме того, в этот период на свет появились около 7,3 тысячи пар близнецов.

