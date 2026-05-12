«Я плачу»: Виктории Боне пришлось изменить планы на год и-за травмы

Виктория Боня отменила восхождение на К2 из-за травмы

Телеведущая Виктория Боня сообщила об отмене экспедиции на вершину Чогори (К2), которую называла главным вызовом года. Об этом блогер рассказала подписчикам в своих социальных сетях, появившись в кадре заплаканной.

«Я должна сказать, что я не пойду на К2 в этом году. Наверное, тяжело понять, что я плачу, но в это вложено столько сил, столько желания, столько времени, организации своих планов, вообще всего. Короче говоря: К2 в этом году не будет», — призналась Боня.

Причиной срыва планов стала тяжелая травма, полученная в ходе подготовки. Еще в прошлом году экс-участница «Дома-2» анонсировала подъем на одну из самых опасных гор мира, однако во время тренировок порвала связки. Медики отводят на реабилитацию больше трех месяцев, что, увы, лишает ее возможности идти на восхождение в намеченное окно.

Сама Виктория отметила, что подписчики активно отговаривали ее от этой затеи, зная дурную славу К2. Но без высоты она не остается — по словам блогера, уже осенью она попробует покорить другой восьмитысячник.

Ранее Боня затронула и куда более личную тему. На вопрос одного из подписчиков о замужестве она ответила, что мысли о любимом человеке появились именно после злополучной травмы. Телезвезда дала понять, что теперь готова к свадьбе.

