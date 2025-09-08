Мирошник: Киев пытается скрыть число погибших в зоне спецоперации наемников

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Этих людей пытаются обезличить, оставить без документов и данных.

Мирошник указал на попытки Киева скрыть число погибших наемников ВСУ

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Киев стремится скрыть реальное число иностранных наемников, погибших во время боевых действий в зоне СВО. Об этом РИА Новости сообщил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.

По его словам, установить количество погибших американских наемников крайне сложно, так как украинская сторона намеренно препятствует этому процессу. Мирошник отметил, что тела погибших часто обезличивают, оставляя их без документов.

Он добавил, что украинские боевики после гибели иностранцев либо вывозят тела, либо доводят их до состояния, исключающего возможность опознания.

В тот же день газета The New York Post со ссылкой на источники сообщила, что в боях на Украине погибли как минимум 92 американских наемника, воевавших на стороне ВСУ.

По информации издания, всего в украинской армии служат несколько тысяч граждан США.

Аналитики полагают, что подобная практика сокрытия потерь связана с нежеланием Киева вызывать международный резонанс и недовольство в странах, граждане которых участвуют в конфликте.


