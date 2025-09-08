Больше 12 миллиардов: блогер Литвин сколотил целое состояние на энергетиках

Производство напитков было запущено в 2022 году.

Блогер Михаил Литвин заработал 12,9 млрд рублей на энергетиках и чипсах

Фото: www.globallookpress.com/Dmitry Golubovich

Блогер Михаил Литвин получил 12,9 миллиарда рублей дохода от компании, связанной с производством энергетических напитков. Этот вывод следует из открытых данных о доходах организации.

Литвин запустил производство еще в 2022 году. Сейчас под его брендом продаются энергетики, газированные напитки и чипсы, которые можно найти в торговых сетях по всей России.

По данным открытых источников, компания, в которой блогеру принадлежит крупнейшая доля в 40%, заработала за 2024 год 12,9 миллиарда рублей. Чистая прибыль компании составила 877 миллионов рублей.

Ранее Михаил Литвин и певица Адель Вейгель отпраздновали свадьбу в подмосковной усадьбе. Снимками и видео с праздника пара поделилась со своими подписчиками в социальных сетях.

Для церемонии бракосочетания и праздничного вечера молодожены выбрали шикарную усадьбу, расположенную на берегу Истринского водохранилища. Атмосфера мероприятия соответствовала статусу звездной пары — гости стали свидетелями эффектного и масштабного праздника, который прошел в атмосфере живописной природы.

