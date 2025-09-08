«Горжусь достижениями»: Дуров поздравил петербургских студентов с победой в ICPC

Павел Дуров поздравил петербургских студентов с победой в чемпионате ICPC

Предприниматель и основатель Telegram Павел Дуров поздравил студентов из Петербурга с победой в главном международном чемпионате по программированию (ICPC). Теплыми словами он поделился в личном блоге.

«Поздравляю с этим впечатляющим достижением чемпионов — Леонида Даниловича, Максима Туревского и Федора Ушакова. Ребята представляют СПбГУ — старейший университет России», — отметил миллиардер.

Уточняется, что команда петербургского университета впервые заняла первое место в чемпионате в 2000 и 2001 годах. Дуров отметил, что тогда его брат также принимал участие в мероприятии. По словам предпринимателя, студенты из СПбГУ с тех пор становились абсолютными победителями еще десять раз, что сделало Санкт-Петербург мировым лидером по количеству чемпионских титулов.

Основатель Telegram выразил надежду, что сможет лично поздравить чемпионов в Дубае. К тому же, он заявил, что будет рад, если его площадка сможет содействовать реализации их будущих проектов и идей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие советы молодому поколению дал отец Павла Дурова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.