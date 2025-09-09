Провокации и беспорядки: шествие оппозиции в Тбилиси закончилось массовой дракой

Сторонники правительства и поддерживающие евроинтеграцию забросали друг друга бутылками и камнями.

Шествие оппозиции в Тбилиси закончилось массовой дракой

Провокациями и массовой дракой завершилось шествие оппозиции в Грузии. Весь центр Тбилиси оказался охвачен беспорядками. Активисты, которые поддерживают правительство и сторонники так называемой евроинтеграции забросали друг друга бутылками и камнями.

Полиция пыталась разнять стороны, но безуспешно. В драке пострадал венгерский журналист. МВД призывало участников прозападного марша воздержаться от провокаций. Но те сделали все наоборот

Сторонники превращения Грузии в еще одного участника Евросоюза попытались заблокировать подступы к зданию парламента. Полиция взяла его под усиленную охрану.

