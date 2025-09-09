Череда трагедий: британец умер на похоронах сына в годовщину смерти внуков

Его дочь назвала причиной его кончины «разбитое сердце».

Мужчина умер на похоронах сына в годовщину смерти внуков-близнецов

Фото: www.globallookpress.com/Christophe Gateau

Британец умер на похоронах сына в годовщину смерти внуков

Британец Норман Уайт в возрасте 61 года умер во время церемонии прощания со своим сыном Дэвидом в Мидлсбро. По словам родных, у мужчины случился обширный инфаркт. Об этом сообщило издание Teesside Live.

Трагедия произошла в часовне Святого Беды. Норман потерял сознание, когда в зал вносили гроб его 41-летнего сына Дэвида, умершего месяцем ранее. Мужчину срочно доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.

Дочь погибшего Шантель рассказала, что череда событий в их семье была подобна трагическому фильму.

«Думаю, он умер от разбитого сердца. Думаю, для него было невыносимо видеть всю семью вместе», — поделилась она.

Женщина добавила, что у отца не было диагностированных проблем с сердцем. Ее брат Дэвид скончался 31 июля в доме родственников после долгой борьбы с наркотической зависимостью. Родные утверждают, что на момент смерти он достаточно давно не употреблял запрещенные вещества и шел на поправку.

Смерть Нормана стала очередной тяжелой утратой для семьи, поскольку ровно десять лет назад он потерял новорожденных внуков-близнецов.

Глава семейства был боксером и продолжал тренировать других. Его дочь описала его как замкнутого, но любимого и уважаемого в обществе человека.

«Он был моим отцом, и я его боготворила», — рассказала она.

