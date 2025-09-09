Гуф прокомментировал причастность P. Diddy к убийству рэпера Тупака

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 40 0

Американского исполнителя не стало в сентябре 1996 года.

Гуф прокомментировал причастность P. Diddy к убийству Тупака

Фото: © РИА Новости/Антон Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Рэпер Алексей Долматов, более известный под псевдонимом Гуф, отреагировал на возможную причастность американского исполнителя P. Diddy к убийству рэпера Тупака Шакура. Своим мнением российский артист поделился с изданием Super.ru.

Последние дни западные таблоиды пестрят заголовками вроде «P. Diddy заказал убийство Тупака Шакура». Дело в том, что гангстер Дуэйн Кит Дэвис не так давно публично заявил, что Шон Комбс (настоящее имя P. Diddy. — Прим. ред.) предлагал ему миллион долларов за расправу над рэпером.

Разборки американских исполнителей не обошли стороной и русскоязычное коммьюнити. Так, в разговоре с журналистом издания Super.ru Гуф признался, что еще в 1996 году догадывался, кто взял грех на душу в деле Тупака. 

«Я помню тот день. Мне было 16, и я жил в Китае. Тупак для меня был не только любимым рэпером и учителем английского, я не представлял жизни без его музыки. Я никогда не верил, что его устранило правительство, или Бигги, или вообще Снуп. Я не хочу сейчас наговаривать на P. Diddy, но моя версия в то время была именно такая», — поделился рэпер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что американского рэпера Soulja Boy арестовали за незаконное хранение оружия.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+22° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
82.34
0.78 96.57
1.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:28
Хозяев зоогостиницы в Чехове отпустили без меры пресечения
17:13
Нашел «богатую тетку»: певица Наталья Штурм вышла замуж за 34-летнего альфонса
17:09
Глава МАГАТЭ Гросси: безопасность на ЗАЭС под угрозой
16:53
Блогер Никита Ефремов* внесен в перечень террористов и экстремистов
16:45
Израиль атаковал переговорную делегацию ХАМАС в Дохе
16:38
Гуф прокомментировал причастность P. Diddy к убийству рэпера Тупака

Сейчас читают

«Знаешь, что таких — много»: Гай Германика о чувствах при съемке кино
«Чикатило смешной получился, да?» — Дмитрий Нагиев о своих драматических ролях
«Всех беспокоит судьба»: что ждет «Город 312» после возвращения Аи
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025