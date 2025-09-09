Гуф прокомментировал причастность P. Diddy к убийству рэпера Тупака

Рэпер Алексей Долматов, более известный под псевдонимом Гуф, отреагировал на возможную причастность американского исполнителя P. Diddy к убийству рэпера Тупака Шакура. Своим мнением российский артист поделился с изданием Super.ru.

Последние дни западные таблоиды пестрят заголовками вроде «P. Diddy заказал убийство Тупака Шакура». Дело в том, что гангстер Дуэйн Кит Дэвис не так давно публично заявил, что Шон Комбс (настоящее имя P. Diddy. — Прим. ред.) предлагал ему миллион долларов за расправу над рэпером.

Разборки американских исполнителей не обошли стороной и русскоязычное коммьюнити. Так, в разговоре с журналистом издания Super.ru Гуф признался, что еще в 1996 году догадывался, кто взял грех на душу в деле Тупака.

«Я помню тот день. Мне было 16, и я жил в Китае. Тупак для меня был не только любимым рэпером и учителем английского, я не представлял жизни без его музыки. Я никогда не верил, что его устранило правительство, или Бигги, или вообще Снуп. Я не хочу сейчас наговаривать на P. Diddy, но моя версия в то время была именно такая», — поделился рэпер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что американского рэпера Soulja Boy арестовали за незаконное хранение оружия.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.