🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака

Сегодня 2 мая. Это день, когда энергия располагает к внутреннему равновесию, осмыслению происходящего и укреплению своих позиций

♈️Овны

Овны, от вас потребуется больше выдержки, чем обычно. Желание ускорить события может привести к лишнему напряжению, поэтому лучше позволить обстоятельствам развиваться естественно

Космический совет: победа в спокойствии.

♉ Тельцы

Тельцы, сегодня вы сможете почувствовать устойчивость и ясность в вопросах, которые долго оставались неопределенными. Поверьте в свои силы.

Космический совет: ищите уверенности.

♊ Близнецы



Близнецы, поверьте, ваш ум будет особенно активным, а идеи — яркими и перспективными. Главное — не распыляться на множество задач одновременно

Космический совет: устремитесь к цели.

♋ Раки

Раки, на первый план выйдут чувства и внутренние переживания. Возможны ситуации, которые заставят иначе взглянуть на отношения с близкими людьми

Космический совет: откажите негативу.

♌ Львы

Львы, готовьтесь, люди будут обращать внимание на ваши слова и поступки, поэтому проявите выдержку. Выдержите марку и триумф за вами.

Космический совет: не давите, но побеждайте.

♍ Девы

Девы, завершите начатые дела. Долги могут потянуть на дно и лишить ясности, поэтому не поленитесь потратить время на создание фундамента.

Космический совет: подготовьтесь к взлету.

♎ Весы

Весы, избегайте ненужных споров. Не поддавайтесь на провокации и постарайтесь прийти к взаимопониманию, так получите желаемое.

Космический совет: сохраните равновесие.

♏ Скорпионы

Скорпионы, не стоит делиться планами со всеми подряд. Иногда счастье и правда любит тишину, поэтому не торопитесь заявлять о нем на весь свет.

Космический совет: слова все портят.

♐ Стрельцы

Стрельцы, двигаться вперед может быть тяжело. Найдите человека, который подставит вам плечо в трудную минуту и не позволит отказаться от мечты.

Космический совет: разделите счастье с другими.

♑ Козероги

Козероги, не требуйте от себя слишком многого. Даже маленький шаг к цели — это уже победа. Постройте большой план и следуйте ему без страха.

Космический совет: все начинается с малого.

♒ Водолеи

Водолеи, удача будет ждать вас в неожиданностях. Проявите выдержку, и пена дней вынесет вас в тихую гавань счастья.

Космический совет: возможности ждут.

♓ Рыбы

Рыбы, проведите диалог с собой. Только так вы придете к нужным озарениям и осознаниям. Ваше подсознание уже заждалось.

Космический совет: слушайте провидение.