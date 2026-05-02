«Разочарованы риторикой»: США выведут из Германии пять тысяч военных

|
Давид Андриясов Журналист 32 0

Фото: www.globallookpress.com/Michael Täger

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

США собрались вывести из Германии около пяти тысяч военнослужащих. Причиной такого шага представитель Пентагона назвал «бесполезную и неуместную» риторику Берлина. Об этом 1 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Пентагоне.

«Президент США Дональд Трамп справедливо реагирует на эти контрпродуктивные высказывания… Президент недвусмысленно дал понять, что его разочаровывает риторика наших союзников и их нежелание поддерживать операции США, которые приносят им пользу», — заявил неназванный чиновник.

План по выводу войск из Германии рассчитали на год. США также отказались от инициативы предыдущего президента Джо Байдена по размещению в стране батальона дальнобойной артиллерии.

По данным агентства, Германия остается крупнейшим в Европе местом размещения американских военных — там служат около 35 тысяч человек.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил сокращение военного контингента в Германии. Американский лидер неоднократно выражал недовольство позицией Берлина по конфликту в Иране и ядерному оружию.

Позднее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер предположил, что канцлер Германии Фридрих Мерц может использовать возможное сокращение американского военного присутствия как повод для усиления милитаризации страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+5° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
74.80
-0.08 88.64
0.86
