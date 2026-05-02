МЧС напомнило о правилах безопасности при жарке шашлыка на даче

Россиянам напомнили о необходимости соблюдать технику безопасности при приготовлении шашлыка на дачных участках. Рекомендаци опубликовало МЧС в мессенджере «МАКС».

В ведомстве напомнили, что мангал нужно ставить минимум в пяти метрах от построек, в 30 метрах от лиственных деревьев и кустарников и не ближе 100 метров от хвойных массивов.

В радиусе двух метров вокруг места приготовления не должно оставаться сухой травы, листвы и других легковоспламеняющихся материалов. Бензин и спирт для розжига использовать нельзя.

При приготовлении пищи важно держать рядом воду, песок или огнетушитель на случай возгорания, оставлять мангал или костер без присмотра ни в коем случае нельзя, подчеркнули в ведомстве.

«После завершения пикника угли необходимо тщательно залить водой и убедиться, что они полностью потухли, а также убрать за собой весь мусор», — резюмировали в МЧС.

В министерстве отдельно уточнили, что при действии особого противопожарного режима разведение открытого огня запрещено.

