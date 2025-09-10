Залила в бетон: убийцу собственной дочери в США удалось найти спустя почти 40 лет

Убийцу собственной дочери в США удалось найти спустя почти 40 лет

Жюри присяжных в штате Джорджия признало 56-летнюю Эвелин Одом виновной в жестоком убийстве собственной дочери — спустя десятилетия после того, как тело ребенка было найдено. Теперь женщине грозит пожизненное заключение. Об этом сообщает издание People.

В декабре 1988 года останки пятилетней девочки были обнаружены в лесу. Ее тело, завернутое в одеяло и мешок, находилось внутри контейнера, залитого бетоном. Эксперты подтвердили, что это было убийство, но точную причину смерти тогда установить не удалось.

Поскольку личность ребенка долго оставалась неизвестной, девочку назвали «малышка Джейн Доу». Следователи сравнивали ее описание с данными о пропавших детях по всей стране, но безуспешно.

Прорыв произошел лишь десятилетия спустя. В 2019 году Бюро расследований Джорджии совместно с генеалогическими компаниями применило методы ДНК-анализа и смогло построить генеалогическое древо ребенка. Это позволило сузить круг поиска. В 2022 году следователи получили важную подсказку от местного жителя и смогли установить личность девочки — ей оказалась Кеньятта Одом.

Расследование вывело полицию на Эвелин Одом и ее бывшего сожителя Алистера Сандерса. Мужчина, которому сейчас 61 год, признал себя виновным в сокрытии смерти ребенка и даче ложных показаний.

Прокуроры настаивали, что мать действовала жестоко и сознательно пыталась скрыть смерть дочери, спрятав ее тело. Присяжные согласились с доводами обвинения и вынесли обвинительный вердикт по всем пунктам.

