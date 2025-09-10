Залила в бетон: убийцу собственной дочери в США удалось найти спустя почти 40 лет

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 33 0

Тело ребенка обнаружили еще в 1988 году.

Убийцу собственной дочери в США удалось найти спустя почти 40 лет

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Ron Adar

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Убийцу собственной дочери в США удалось найти спустя почти 40 лет

Жюри присяжных в штате Джорджия признало 56-летнюю Эвелин Одом виновной в жестоком убийстве собственной дочери — спустя десятилетия после того, как тело ребенка было найдено. Теперь женщине грозит пожизненное заключение. Об этом сообщает издание People.

В декабре 1988 года останки пятилетней девочки были обнаружены в лесу. Ее тело, завернутое в одеяло и мешок, находилось внутри контейнера, залитого бетоном. Эксперты подтвердили, что это было убийство, но точную причину смерти тогда установить не удалось.

Поскольку личность ребенка долго оставалась неизвестной, девочку назвали «малышка Джейн Доу». Следователи сравнивали ее описание с данными о пропавших детях по всей стране, но безуспешно.

Прорыв произошел лишь десятилетия спустя. В 2019 году Бюро расследований Джорджии совместно с генеалогическими компаниями применило методы ДНК-анализа и смогло построить генеалогическое древо ребенка. Это позволило сузить круг поиска. В 2022 году следователи получили важную подсказку от местного жителя и смогли установить личность девочки — ей оказалась Кеньятта Одом.

Расследование вывело полицию на Эвелин Одом и ее бывшего сожителя Алистера Сандерса. Мужчина, которому сейчас 61 год, признал себя виновным в сокрытии смерти ребенка и даче ложных показаний.

Прокуроры настаивали, что мать действовала жестоко и сознательно пыталась скрыть смерть дочери, спрятав ее тело. Присяжные согласились с доводами обвинения и вынесли обвинительный вердикт по всем пунктам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
83.24
0.90 98.03
1.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:43
Сбежала или похитили? Многодетная мать пропала спустя месяц после первого исчезновения
13:35
Поцелуи — табу, тиктоки — можно: Ваня Дмитриенко поставил условие Анне Пересильд
13:18
Спиральное дело: датские врачи годами делали девочек бесплодными без их ведома
13:13
Закопанное в грядке с укропом тело мужчины нашли в Петербурге
12:54
Залила в бетон: убийцу собственной дочери в США удалось найти спустя почти 40 лет
12:42
Германия передала Украине ракеты для систем ПВО Patriot

Сейчас читают

Кошка спасла жизнь осетинского бойца на запорожском фронте
Легенде с характером — 70 лет: жизнь Ларисы Долиной без фильтров
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости