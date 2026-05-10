Кир Стармер отказался уйти в отставку под давлением депутатов

Элина Битюцкая
Премьер-министр Великобритании заявил, что не бросит работу, для которой его избрали в 2024 году.

Фото: www.globallookpress.com/James Warren

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ответил решительным отказом на призывы парламентариев покинуть свой пост. Об этом сообщают британские издания.

«Я не собираюсь бросать работу, для которой меня избрали в июле 2024 года», — подчеркнул Стармер.

Ранее несколько депутатов Палаты общин выступили с требованиями отставки главы правительства. Однако политик дал понять, что не намерен уступать давлению, заявив о планах возглавлять кабинет министров в ближайшие годы.

Ранее 5-tv.ru писал о политическом кризисе в Соединенном Королевстве. Партия британского премьера Стармера провалилась на выборах. Всему виной — антироссийский курс и украинский кризис. Блок Стармера на прошедших выборах показал наихудший результат за последние 50 лет.

Примечательно, что избиратели сделали свой выбор в пользу тех кандидатов, кто предлагал сократить финансирования Киева и наконец переключить внимание на внутренние проблемы и кризисы Соединенного королевства.

