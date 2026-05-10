Опасный хлеб: как привычные углеводы незаметно разрушают метаболизм

Дарья Орлова
Популярные продукты из белой муки заставляют организм накапливать жир даже при соблюдении калорийности рациона.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Daily Mail: белый хлеб и другие рафинированные углеводы разрушают метаболизм

Употребление белого хлеба и других рафинированных углеводов может провоцировать набор лишнего веса из-за изменения механизмов сжигания энергии в организме. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По данным экспертов, продукты вроде риса, лапши и хлебобулочных изделий из пшеничной муки меняют метаболическую реакцию, из-за чего человек полнеет, даже если не превышает норму калорий.

«Эти данные свидетельствуют о том, что увеличение веса может быть связано с сильным предпочтением углеводов и сопутствующими метаболическими изменениями», — отметил профессор в области питания и здоровья Сигенобу Мацумура.

В ходе экспериментов на грызунах исследователи разделили подопытных на группы, предлагая им рационы с одинаковой энергетической ценностью, но разным составом.

Группа, употреблявшая рафинированные углеводы, начала стремительно набирать массу и отказываться от привычной здоровой пищи. Анализы крови показали критическое повышение уровня жирных кислот, что является прямым путем к ожирению печени и развитию диабета.

При этом мыши, чей рацион был богат жирами при той же калорийности, не столкнулись с подобными резкими изменениями веса и здоровья.

Специалисты подчеркивают, что не все углеводы действуют на тело одинаково разрушительно. Продукты с высокой степенью обработки вызывают резкие скачки сахара в крови, вынуждая поджелудочную железу вырабатывать избыток инсулина.

Это приводит к накоплению опасного висцерального жира в области живота, который провоцирует сердечно-сосудистые заболевания, гипертонию и риск инсульта.

Ученые советуют отдавать предпочтение продуктам с высоким содержанием клетчатки, поскольку пищевые волокна замедляют пищеварение, поддерживают чувство сытости и помогают регулировать уровень холестерина, защищая здоровье кишечника.

Исследователи планируют продолжить работу, чтобы выяснить, как время приема пищи и сочетание белков с углеводами могут минимизировать вред для человека.

