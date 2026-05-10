Ушаков: без ухода ВСУ из Донбасса переговоры по урегулированию зайдут в тупик

Элина Битюцкая
Помощник президента РФ подчеркнул, что для подвижек в диалоге Киев должен сделать первый решительный шаг.

Дальнейшие контакты по украинскому кризису упрутся в глухую стену, пока Киев не отдаст приказ своим подразделениям покинуть территорию Донбасса. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в беседе с ИС «Вести».

«Пока она (Украина. — Прим. ред) не сделает этот шаг, можно проводить еще несколько раундов, десятки раундов, но мы будем на одном и том же месте, понимаете? Вот в чем дело», — объяснил представитель Кремля.

По его словам, предыдущие раунды консультаций уже доказали простую истину: пока одна из сторон не продемонстрирует готовность к реальным действиям, а не к имитации, никаких перспектив не появится. Москва свою позицию обозначила предельно ясно.

Ранее, 10 мая, президент Владимир Путин также расставил точки над i касательно формата возможных контактов на высшем уровне. Он заявил, что встреча с Владимиром Зеленским в нейтральной стране теоретически возможна, но исключительно «под ключ».

Российский лидер подчеркнул — такой саммит должен финализировать уже полностью выверенный и согласованный договор о долгосрочном мире, а не превращаться в очередной раунд пустых дискуссий без конкретных обязательств.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин заявил, что лидер киевского режима Зеленский может приехать в Москву для переговоров, если он хочет.

