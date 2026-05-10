Блогера Николая Василенко внесли в базу данных «Миротворца»

Блогер и ресторатор Николай Василенко, известный в Рунете как «человек-лавандовый раф», попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщило РИА Новости, изучив данные ресурса.

Причиной для добавления персональных данных блогера на сайт стала его покупка внедорожника, который был передан бойцам СВО. Администрация «Миротворца» обвиняет Василенко в публичной поддержке России.

О том, что Василенко решил помочь участникам спецоперации после штрафа ГИБДД, стало известно в марте 2026 года.

Василенко приобрел популярность благодаря коротким видео, в которых он с неизменной улыбкой и в умиротворяющей манере желает подписчикам хорошего дня.

Пользователи соцсетей прозвали его «человеком-антидепрессантом», «ромашковым чаем» и «амбассадором добра в России». Помимо деятельности в Интернете, он владеет ростовским рестораном «Дача» и является бывшим акционером крупного производителя алкоголя «Регата».

