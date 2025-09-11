ФБР задержало подозреваемого в убийстве Чарли Кирка

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 32 0

Директор бюро сообщил о задержании фигуранта трагического инцидента, произошедшего в университете штата Юта.

ФБР задержало подозреваемого в убийстве Чарли Кирка

Фото: Reuters/Octavio Jones

Обвиняемый в убийстве политического активиста Чарли Кирка был задержан 10 сентября на территории университета в штате Юта. Об этом сообщил директор Федерального бюро расследований Каш Патель.

«Фигурант сегодняшнего ужасного инцидента, унесшего жизнь Чарли Кирка, сейчас задержан», — написал Патель в социальной сети X.

Покушение на активиста произошло в тот же день. Президент США Дональд Трамп позднее подтвердил, что Кирк, получивший ранения, погиб. Телеканал Fox News предположил, что стрелявший мог быть членом Демократической партии США.

Позднее NBC News сообщил о задержании якобы виновного в совершении преступления. Однако газета The New York Times уточнила, что арестованный человек к покушению не имел отношения.

В настоящий момент личность настоящего стрелявшего остается неизвестной, и федеральные правоохранительные органы продолжают расследование инцидента, проверяя все версии и обстоятельства происшествия.

