Три человека погибли и 12 пострадали в результате атаки ВСУ на Рязань

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 127 0

Минувшей ночью российские силы ПВО отбивали украинские беспилотники в регионе, в числе раненых — дети.

Сколько рязанцев погибло в результате атаки ВСУ на регион

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Губернатор Малков: Три человека погибли и 12 пострадали при атаке ВСУ на Рязань

Три человека погибли и еще 12, среди них есть дети, пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на Рязанскую область. Об этом в мессенджере МАКС сообщил губернатор Павел Малков. В результате работы систем противовоздушной обороны (ПВО) обломки дронов упали в столице региона.

Как отметил Малков, из-за террористической атаки киевского режима в Рязани повреждены два многоэтажных жилых дома. Осколки БПЛА также рухнули на территории одного из промышленных предприятий.

«К огромному сожалению, погибли три человека и 12 пострадали, в том числе дети. Всем пострадавшим оперативно оказана необходимая помощь. Ведется разбор поврежденных конструкций… Социальным службам и профильным ведомствам поручено оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших», — написал губернатор.

По словам главы региона, организована эвакуация жителей, а для тех, кому это необходимо, развернуты пункты временного размещения (ПВР). На местах падения обломков украинских дронов работают сотрудники всех оперативных служб — ликвидируют последствия удара. Малков принес искренние соболезнования родным и близким жертв и пожелал им сил и мужества.

Ранее 5-tv.ru сообщал об уничтожении минувшей ночью пяти беспилотников ВСУ, летевших на Москву. Российские силы ПВО сбили их менее чем за полчаса. О последствиях рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
15 мая
Пострадали жилые дома и люди: Рязанскую область атаковали дроны ВСУ
15 мая
Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву беспилотников ВСУ
14 мая
Стало известно о возможной гибели путешественника Саши Коня при атаке БПЛА
13 мая
Над территорией России сбили 26 беспилотников ВСУ за два часа
13 мая
Два человека погибли и восемь ранены от ударов ВСУ по Херсонщине в дни перемирия
12 мая
Дроны ВСУ ударили по жилым многоэтажкам Энергодара
12 мая
Беспилотник ВСУ повредил жилой дом в Оренбурге
10 мая
ВСУ за сутки нарушили режим прекращения огня 16 тысяч раз
9 мая
Украина почти 9 тысяч раз нарушила режим прекращения огня в зоне СВО
9 мая
Мирный житель ранен в результате атаки ВСУ в Брянской области
+22° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.14
-0.20 86.29
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:49
Андрей Ермак остался в СИЗО в платной VIP-камере
6:44
Три человека погибли и 12 пострадали в результате атаки ВСУ на Рязань
6:20
Мошенники готовятся к сезону «заработков»: что нужно знать
6:00
Снайперы уничтожили более 8 тяжелых гексакоптеров ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
5:26
Журналист Молчанов не пришел на похороны собственной дочери: «Пришлось бы отпевать»

Сейчас читают

Пострадали жилые дома и люди: Рязанскую область атаковали дроны ВСУ
Соседский душ по расписанию: как пережить отключение воды
«Позиция незрелого зрителя»: Чиповская о хейтерах нового «Гамлета»
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео