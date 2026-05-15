Три человека погибли и 12 пострадали в результате атаки ВСУ на Рязань
Минувшей ночью российские силы ПВО отбивали украинские беспилотники в регионе, в числе раненых — дети.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Губернатор Малков: Три человека погибли и 12 пострадали при атаке ВСУ на Рязань
Три человека погибли и еще 12, среди них есть дети, пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на Рязанскую область. Об этом в мессенджере МАКС сообщил губернатор Павел Малков. В результате работы систем противовоздушной обороны (ПВО) обломки дронов упали в столице региона.
Как отметил Малков, из-за террористической атаки киевского режима в Рязани повреждены два многоэтажных жилых дома. Осколки БПЛА также рухнули на территории одного из промышленных предприятий.
«К огромному сожалению, погибли три человека и 12 пострадали, в том числе дети. Всем пострадавшим оперативно оказана необходимая помощь. Ведется разбор поврежденных конструкций… Социальным службам и профильным ведомствам поручено оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших», — написал губернатор.
По словам главы региона, организована эвакуация жителей, а для тех, кому это необходимо, развернуты пункты временного размещения (ПВР). На местах падения обломков украинских дронов работают сотрудники всех оперативных служб — ликвидируют последствия удара. Малков принес искренние соболезнования родным и близким жертв и пожелал им сил и мужества.
Ранее 5-tv.ru сообщал об уничтожении минувшей ночью пяти беспилотников ВСУ, летевших на Москву. Российские силы ПВО сбили их менее чем за полчаса. О последствиях рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 15 мая
- Пострадали жилые дома и люди: Рязанскую область атаковали дроны ВСУ
- 15 мая
- Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву беспилотников ВСУ
- 14 мая
- Стало известно о возможной гибели путешественника Саши Коня при атаке БПЛА
- 13 мая
- Над территорией России сбили 26 беспилотников ВСУ за два часа
- 13 мая
- Два человека погибли и восемь ранены от ударов ВСУ по Херсонщине в дни перемирия
- 12 мая
- Дроны ВСУ ударили по жилым многоэтажкам Энергодара
- 12 мая
- Беспилотник ВСУ повредил жилой дом в Оренбурге
- 10 мая
- ВСУ за сутки нарушили режим прекращения огня 16 тысяч раз
- 9 мая
- Украина почти 9 тысяч раз нарушила режим прекращения огня в зоне СВО
- 9 мая
- Мирный житель ранен в результате атаки ВСУ в Брянской области
Читайте также
46%
Нашли ошибку?