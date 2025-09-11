Украинского диверсанта приговорили к 12 годам строгого режима в ЛНР

Украинский диверсант осужден в Луганской Народной Республике. Он получил 12 лет колонии строгого режима. По пути на работу вражеского агента задержали сотрудники ФСБ.

На допросе фигурант признался, что по собственной инициативе связался с кураторами из Киева. Использовал для этого мессенджер Telegram.

«Даниил меня в Telegram-канале попросил еще что-нибудь собрать. И я ему написал, этому человеку, Даниилу, координаты, где находятся военные объекты», — рассказал осужденный.

Также, по словам осужденного, он планировал передать боевикам информацию о российском военнослужащем, проживающем в ЛНР.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.