Студентам напомнили об их правах на госэкзамене

Юрист Курбаков: студенты имеют право на апелляцию и пересдачу экзамена

При сдаче госэкзамена студенты вправе получить полную информацию о проведении, рассчитывать на уважительное отношение комиссии, подать апелляцию или пересдать его. Об этом РИА Новости сообщил юрист Иван Курбаков.

Эксперт отметил, что университет обязан заранее предоставить студентам программу, экзаменационные вопросы, критерии оценки и правила для апелляции. Он подчеркнул, что комиссия оценивает только уровень знаний.

Курбаков подчеркнул, что на результат студента не должны влиять конфликтные ситуации, личная симпатия или политические взгляды.

Юрист также заявил, что студентам с ограниченными возможностями могут предоставить ассистента и необходимые технические средства. Кроме того, они имеют право на увеличение времени экзамена.

Курбаков сказал, что члены экзаменационной комиссии не должны допускать унижать обучающихся, грубо к ним обращаться и задавать провокационные вопросы. Если студент считает оценку необъективной или заметил нарушения во время проведения экзамена, то он может подать апелляцию, а при неудовлетворительном результате или неявке по уважительной причине — на пересдачу.

