Каллас: конфликт на Украине продлится еще пару лет

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что конфликт на Украине может продолжаться еще пару лет. Об этом она сообщила журналиста. Ее слова передает агентство EFE.

«Думаю, что реалистический (сценарий. — Прим. ред.) — это то, что война продлится в течение еще пары лет. К сожалению, усилия ради (достижения. — Прим. ред.) мира, в том числе и президента (США Дональда. — Прим. ред.) Трампа, не принесли никаких результатов», — поделилась Каллас.

Ранее Кая Каллас выступила перед почти пустым залом Европарламента в Страсбурге в поддержку Украины. Председатель комиссии Совфеда РФ Алексей Пушков, комментируя эту ситуацию, указал на падение авторитета Каллас. Он отметил, что даже те, кто поддерживает главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, не слушают Каллас, а выступление создает ощущение ее общения с призраками.

На данный момент в рамках «коалиции желающих» — объединения европейских стран — обсуждается возможность военной помощи и гарантий безопасности Украине. Мнения участников расходятся, и переговоры пока не дали четких результатов.

