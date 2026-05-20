Украина снова оказалась на грани еще одного международного скандала. Вашингтон расследует случаи хищения американского оружия, направленного Киеву. Об этом говорится в докладе Конгрессу США. Среди эпизодов — мошенничество с оборонными контрактами, коррупционные схемы при поставках, а также нарушения учета военного имущества и техники. Все детали документа изучила корреспондент «Известий» Мария Коровина.

Информационный нокаут от Вашингтона, цель которого предельно ясна. Беспомощность украинских попыток запугать Россию дроновым штурмом, а еще тотальное воровство на Банковой и личная ответственность главы киевского режима Владимира Зеленского за провал и на фронте, и за столом переговоров. Все это черным по белому в новом совместном докладе Пентагона, Госдепартамента и Агентства по международному развитию.

«Зеленский продолжал заявлять, что Украина не уступит России территории и что Украине необходимы гарантии безопасности, а также надежный и долгосрочный мир», — говорится в докладе.

При этом военная разведка США однозначно признала превосходство российской армии. На поле боя наша страна владеет стратегической инициативой.

«По состоянию на март российские Вооруженные силы сохраняли общее преимущество над ВСУ по большинству направлений ведения боевых действий», — добавили в документе.

И далее — российские войска, вероятно, продолжат добиваться дальнейших успехов для установления контроля над всем Донбассом. А вот Вооруженные силы Украины в полном упадке. Нет ни личного состава, ни координации, ни снарядов.

«Украина продолжает сталкиваться с критической нехваткой боеприпасов и компонентов беспилотных летательных аппаратов», — следует из доклада.

И все это несмотря на коллективную помощь Киеву от западных государств. На тот факт, что она была разворована, про воровство на Банковой — в докладе сразу несколько абзацев.

При этом в Вашингтоне впервые подтвердили: за НАБУ и САП стоит именно американская администрация.

«Ведомства специальных генеральных инспекторов и их партнеры по расследованиям сообщили о 56 открытых расследованиях и 13 завершенных расследованиях, передали четыре дела в Министерство юстиции США и еще одно — в другой орган прокуратуры, — заявили в документе.

В этом смысле особенно сюрреалистично звучат заявления от руководства украинского энергосектора — с континентальным замахом.

«Наша стратегия заключается в том, чтобы сделать Украину местом, где электроэнергия, запасы газа, хранилища и новая инфраструктура работают на устойчивость всего континента», — заявил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Массированная атака на киевскую верхушку вроде бы неожиданная. Но это только на первый взгляд. Уж слишком плотный поток событий: задержание и подозрение правой руке Зеленского — Ермаку, который, по данным следствия, отмывал миллионы на строительстве элитных вилл. А дальше — драматичный сбор на выплату залога и две ночи в вип-камере СИЗО.

«Эти независимые организации, которые на самом деле подчиняются США. Каждый раз, когда разгорается новый коррупционный скандал, создается впечатление, что это косвенный способ для американского правительства показать Владимиру Зеленскому, что от него требуют быть уступчивым», — считает французский журналист Режис Ле Соммье.

И вот теперь еще и доклад с эффектом информационного взрыва, который уже отправлен на рассмотрение американскому Конгрессу. Кому конкретно адресован сигнал, хотя это уже больше похоже на удар в гонг, — очевидно и обитателям Банковой, и их европейским визави. Кольцо друзей сжимается вокруг того, кто в файлах НАБУ назван «R-1».

