Нелюбимая часть работы: почему Татьяна Догилева редко выходит в свет

Татьяна Догилева призналась, что больше не любит красные дорожки

Народная артистка России Татьяна Догилева в 69 лет продолжает активно сниматься в большом кино и сериалах, но ее уже не тянет на красную дорожку, где мерцают фотовспышки, преследуют камеры и журналисты. О том, что пристального внимания ей больше не хочется, актриса рассказала корреспонденту 5-tv.ru на XIII Национальной кинематографической премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).

«Я так редко хожу на мероприятия… Ну, мне не хочется. А сюда мне велела прийти мой агент, прекрасная Мария Проконичева. Она сказала: «Надо, Таня, идти», — призналась Догилева.

Советский период карьеры артистки был блистательным. Она была невероятно популярна, востребована — главные характерные роли и миллионы поклонников. Однако в девяностых случился надлом: Догилева одного за другим потеряла отца, мать, брата и не справилась с горем, а боль попыталась заглушить алкоголем. После лечения от зависимости, рецидивов, новых курсов лечения и травли звезда вернулась в профессию, но не в первый эшелон.

Впрочем, сегодня артистка не только пользуется популярностью среди режиссеров, с большим уважением к ней относятся и зрители. Ценители кино помнят и первые звездные роли, и скромные эпизоды, которые Догилева исполняет в фильмах и сериалах. Былые и новые заслуги не гаснут с годами, вот только интересы самой Татьяны Анатольевны изменились. В частности, интерес к выходам в свет.

«Ну, мне лень, мне лень. Ну и потом, когда ты молодая, когда у тебя хорошая фигура, тебе хочется надеть хорошие тряпки, драгоценности, хороший макияж… Это часть работы актрисы — нравиться. Сейчас уже мне можно, так сказать, нравиться только тем, кому я нравлюсь», — заключила Догилева.

Ранее в интервью 5-tv.ru народная артистка поддержала своего коллегу Олега Меньшикова, который обрушился с резкой критикой на новый спектакль «Гамлет» с участием Юры Борисова.

