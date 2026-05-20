Россия потребовала от МАГАТЭ оценки атак Украины на Запорожскую АЭС

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 39 0

Специалисты агентства работают на территории электростанции и видят последствия ударов, но действия ВСУ остаются без реакции.

Россия потребовала от МАГАТЭ оценить атаки Киева на ЗАЭС

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Небензя: РФ требует от МАГАТЭ оценок действий Киева в части атак на ЗАЭС

Россия потребовала от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) оценки преступных действий Украины, касающихся, в частности, атак на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Соответствующее заявление сделал постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

«Требуем от коллег из секретариата МАГАТЭ однозначных оценок данных преступных действий Киева», — сказал дипломат.

Небензя отметил, что секретариаты ООН и МАГАТЭ не отреагировали на удары ВСУ по Запорожской АЭС. При этом после атаки на АЭС «Барака» в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил о риске масштабного выброса радиоактивных веществ, расплавления активной зоны реакторов и необходимости эвакуации населения на сотни километров.

«Это особенно удивительно с учетом того, что на ЗАЭС находятся эксперты агентства, имеющие возможность своими глазами видеть украинские атаки и их последствия», — добавил Небензя.

Дипломат также подчеркнул, что российская сторона ждет вынесения «жестких предупреждений» странам, нагнетающим военную напряженность вокруг Ирана и угрожающим ударами по его мирным ядерным объектам.

Киевский режим продолжает угрожать безопасности российской ядерно-энергетической инфраструктуре. Об этом накануне заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, уточнив, что это было бы невозможно без поддержки со стороны Запада. Последняя атака на ЗАЭС произошла на днях, а эксперты МАГАТЭ, находящиеся на ее территории, по ее словам, «внезапно ослепли и оглохли».

Ранее, писал 5-tv.ru, ВСУ за сутки нанесли десятки ударов по электростанции и городу-спутнику Энергодару, в результате чего в городе на 11 часов отключили электричество.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
71.29
-1.06 82.79
-1.28
Венера включит денежный магнит: финансовый гороскоп для знаков зодиака на...

Последние новости

2:08
Экс-депутат Румынии Ризя назвал Санду диктатором
1:47
Прибалтику захлестнула истерия из-за украинских дронов
1:25
«Продал нашу родину»: Пашиняна жестко критикуют в ходе предвыборной кампании
1:04
Нелюбимая часть работы: почему Татьяна Догилева редко выходит в свет
0:44
Россия потребовала от МАГАТЭ оценки атак Украины на Запорожскую АЭС
0:23
Мошенничество и коррупция: в США представили доклад о расследовании хищения оружия на Украине

Сейчас читают

Куба — это не Венесуэла: кубинская авантюра для США не будет легкой прогулкой
Декрет без паузы: россиянам объяснили, как сохранить пособие и зарплату
«Пацаны» идут на бойню: что нужно помнить перед финалом сериала
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео