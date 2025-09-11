В США не смогли убрать из проекта военного бюджета расходы на Украину

Нижняя палата Конгресса США приняла новый военный бюджет. Он составит почти 900 миллиардов долларов — немногим меньше, чем в прошлом году. Из них 400 миллионов предусмотрены для Украины.

Республиканцам так и не удалось окончательно убрать из проекта эту статью расходов. Ее обсуждение вызвало жесткий раскол среди законодателей.

Почти половина членов Палаты представителей проголосовали против помощи Киеву. Теперь законопроект должен утвердить Сенат и подписать сам президент Соединенных Штатов.

